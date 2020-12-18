Клієнти не можуть перевести в готівку гроші зі своїх рахунків у Приватбанку

Про це в новій скарзі розповів незадоволений клієнт.

За його словами, він вирішив зняти $2400 і спеціально перевів цю суму з віртуальної доларової карти на т. зв. доларову Digital.

Але пізніше ПриватБанк заблокував йому карти і Приват24.

Чоловік після спроб розблокувати рахунки прийшов до висновку, що у Приватбанку серйозні проблеми з видачею готівки у відділеннях.

"Судячи з подальших моїх спроб розблокування, у Привату великі проблеми з видачею валюти... вчіться на чужих помилках ) не довіряйте всі свої гроші цьому банку", - додав він у своїй скарзі.

У Приватбанку спробували виправдатися і заявили, що заблокували йому карти "з метою безпеки".

"Процедура направлена на протидію шахрайства. Бувають ситуації, коли шахраї отримують доступ до мобільного шляхом перевипуску сім-картки і в цьому разі смс не є перешкодою для них. Відмова від перевірки операцій і підтвердження особи клієнта, або не проходження верифікації наражає на ризик втратити свої кошти. Просимо проявити терпіння і розуміння необхідності в операції верифікації...",- відповіли на скаргу клієнта.

Чоловік в коментарях дивується, чому він довірив ПриватБанку свої заощадження, а він заблокував йому рахунки і доступ в Приват24.

Більш того, йому не допомогли вирішити ситуацію навіть при наявності GOLD-статусу.

"Чому мені вчора не допомогли вирішити питання? Я довірив Вашому банку всі свої заощадження і залишився без них в критичний момент, в чужому місті! І ніхто з Ваших персональних співробітником так званого голдклубу мені не спромігся допомогти! Ваше ставлення до клієнтів-ваше обличчя і гарантія вкладів цих клієнтів. І обличчя ваше-погане! Я нікому не бажаю опинитися в подібній ситуації і довіряти свої гроші Вашому банку. У мене одне бажання - сьогодні забрати з Приватбанку всі свої заощадження!",- підсумував він у коментарях під відгуком.

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