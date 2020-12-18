Модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в Україні, показала Спокусливі танці
Кадрами дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Кузнєцова танцює в чорних обтягуючих штанях і кофтині зі значним декольте. Модель пластично рухається під музику, проводячи руками по тілу.
У якийсь момент Кузнєцова задіяла в гарячому танці стілець, при цьому музика змінилася на більш повільну. Дівчина звиваючись то піднімається, то сідає на предмет інтер'єру.
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Також вона нахиляється, показуючи свої вражаючого розміру принади крупним планом. Танець вийшов вже дуже жарким, мабуть, гарячіше не буває.
Раніше Міла Кузнєцова показала, як розважається в лазні з другом. Відео зі спекотною красунею поділився в Тіктоку Ібазер Сулейманов.
На кадрах можна побачити, як він і Міла купаються в басейні. Судячи з обстановки, справа відбувається в лазні. При цьому, Міла одягнена в стильний зелений купальник із зав'язками, які оперізують її вражаючий бюст.
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