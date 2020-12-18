Модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в Україні, показала Спокусливі танці

Кадрами дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Кузнєцова танцює в чорних обтягуючих штанях і кофтині зі значним декольте. Модель пластично рухається під музику, проводячи руками по тілу.

У якийсь момент Кузнєцова задіяла в гарячому танці стілець, при цьому музика змінилася на більш повільну. Дівчина звиваючись то піднімається, то сідає на предмет інтер'єру.

Також вона нахиляється, показуючи свої вражаючого розміру принади крупним планом. Танець вийшов вже дуже жарким, мабуть, гарячіше не буває.

Раніше Міла Кузнєцова показала, як розважається в лазні з другом. Відео зі спекотною красунею поділився в Тіктоку Ібазер Сулейманов.

На кадрах можна побачити, як він і Міла купаються в басейні. Судячи з обстановки, справа відбувається в лазні. При цьому, Міла одягнена в стильний зелений купальник із зав'язками, які оперізують її вражаючий бюст.

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