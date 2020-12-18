Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в свіжому образі

На кадрах красуня спочатку сиділа в чорній кофті перед камерою, а поруч можна побачити подружку в Леопарді. Після цього дівчина закрила об'єктив і Нікітіна вже була в блискучій сукні з вирізами в зоні декольте. Актриса сяяла і хвалилася апетитними формами. Кадри вийшли дуже ніжними і світлими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Оцініть себе дешево-вами стануть нехтувати, стануть топтати вас ногами.

Цінуйте себе високо, хоча б і не по заслугах-і вас будуть поважати.

Суспільство в цілому на рідкість погано розбирається в людях.

Єдиний його критерій —

"що скажуть інші»", - написала зірка під кадрами.

Фанати подивилися майже 4 тисячі разів відео і написали коментарі:

"Любіть свій вибір в сьогоднішньому маленькому відео, яке доповнює вашу унікальну красу зачіскою посмішки такою красою", "а що самозамилуванням займатися... нормальний критерій як на мене-що скажуть інші", " як завжди чарівна))", "гармата".

Ми писали, що популярна українська артистка і зірка «Квартал 95» Катерина Нікітіна вразила шанувальників, примірявши маску з Playboy.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Нікітіна позує в чорній сукні і масці зайчика з Playboy.

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