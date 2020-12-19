Українська співачка Надя Дорофєєва вразила пікантними танцями в гріммерці

Як пише Politeka.net, в Instagram дівчина опублікувала черговий танець під свій сольний трек «Горить». Надя була одягнена в неймовірно спокусливу сукню.

Чорне вбрання було настільки коротким, що оголило стрункі ніжки зірки. Варто відзначити, що Надя сильно схудла за останній час. Це видно по її ніжках. Пікантності образу додав верх сукні, який оголив тендітні плечі дівчини і зону декольте. Коли Надя в процесі танцю нахилялася, шанувальникам було, на що подивитися.

"Нехай горить моя душа,

Хочу щоб до ранку,

А може навіть довше,

А може назавжди", - танцювала Дорофєєва під свою пісню.

Як відомо, після розпаду групи "Время и стекло" Надія Дорофєєва почала сольну кар'єру. Практично відразу артистка презентувала сольний кліп і почала просувати свою нову пісню. Надія не прогадала, її пісня підірвала хіт-паради, включаючи світовий рейтинг популярних пісень.

Раніше ми писали, що Дорофєєва стала новим тренером шоу «Голос Країни». На першому ефірі зірка з'явилася в білій перуці. Красуня кардинально змінила імідж, чим вразила своїх шанувальників. Варто відзначити, що фанати Дорофєєвої прийшли в захват від того, що їх улюблениця стала суддею популярного талант-шоу.

Нагадаємо, що зухвала Дорофєєва з новою зачіскою подражнила формами в блискучому вбранні:"на Лободу схожа".

Як повідомляла Politeka, блондинка Дорофєєва натягнула надто короткий топік і заманила млосним поглядом: «Підкат зарахований».

Також Politeka писала, що Надя Дорофєєва приспустила платтячко біля двох "поліцейських": "Ох, і пустунка".