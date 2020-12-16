Популярна українська співачка Надя Дорофєєва з новою зачіскою продемонструвала спокусливий образ на зйомках шоу "Голос країни"

Як відомо, Надя стала одним з тренерів нового сезону популярного проекту. У новому пості в своєму Instagram співачка розповіла, що вже зібрала свою команду, яка під її керівництвом буде боротися за перемогу в шоу.

"Завершилися зйомки сліпих прослуховувань. Я зібрала нереально круту команду і хочу сказати, що ви звичайно будете в шоці від голосів в цьому сезоні. Скоро...", - заінтригувала шанувальників зірка.

Дорофєєва також поділилася кадрами зі зйомок. На них красуня демонструє свій новий ефектний образ. На ній блискучий штани-кльош з високою талією, а також спокусливий топік, який дозволяє співачці продемонструвати свою струнку талію. На відео зірка щосили крутиться під музику, демонструючи ідеальну фігуру і пластичність.

Шанувальники Наді не змогли не прокоментувати ці кадри.

"На Лободу схожа з такою зачіскою і кольором волосся", "що за красуня?", "Ееее! Надюша ОЧЕЕЕЕНЬ за тебе раді! Вболіваємо за тебе і твою команду!", "Кращий тренер", " Надяяяя, ти найкраща!! Люблю і сподіваюся зустрінемося на боях", "Образ Майлі Сайрус", - пишуть люди.

Нагадаємо, що в новому сезоні «Голосу» суддями стали співак Олег Винник і виконавиця Dorofeeva. До них приєднаються Monatik і Тіна Кароль. Раніше Надя Дорофєєва ділила суддівське крісло разом зі своїм колегою по групі Время и стекло Позитивом, але тепер вона буде членом журі як сольна артистка.

Нагадаємо, красуня-двійник перевершила Надю Дорофєєву в танці, Потапу пора задуматися: "Капець, схожа".

Як повідомляла Politeka, на "Голосі країни" з Дорофєєвою і Кароль перша серйозна втрата, був невід'ємною частиною: "Пішла епоха".

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