Украинская певица Надя Дорофеева впечатлила пикантными танцами в гриммерке

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм девушка опубликовала очередной танец под свой сольный трек «Горит». Надя была одета в невероятно соблазнительное платье.

Черный наряд был настолько коротким, что оголил стройные ножки звезды. Стоит отметить, что Надя сильно похудела за последнее время. Это видно по ее ножкам. Пикантности образу добавил верх платья, оголивший хрупкие плечи девушки и зону декольте. Когда Надя в процессе танца наклонялась, поклонникам было, на что посмотреть.

«Пусть горит моя душа,

Хочу чтоб до утра,

А может даже дольше,

А может навсегда», - танцевала Дорофеева под свою песню.

Как известно, после распада группы «Время и стекло» Надежда Дорофеева начала сольную карьеру. Практически сразу артистка презентовала сольный клип и начала продвигать свою новую песню. Надежда не прогадала, ее песня взорвала хит-парады, включая мировой рейтинг популярных песен.

Ранее мы писали, что Дорофеева стала новым тренером шоу «Голос Краïни». На первом эфире звезда появилась в белом парике. Красотка кардинально изменила имидж, чем впечатлила своих поклонников. Стоит отметить, что фанаты Дорофеевой пришли в восторг от того, что их любимица стала судьей популярного талант-шоу.

Напомним, что дерзкая Дорофеева с новой прической подразнила формами в блистательном наряде: «На Лободу похожа».

Как сообщала Politeka, блондинка Дорофеева натянула чересчур короткий топик и завлекла томным взглядом: «Подкат засчитан».

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева приспустила платьишко возле двух "полицейских": "Ох, и шалунья".