Українська співачка Надя Дорофєєва заворожила красою в тісному платтячку

Зірка вразила красою в новому образі, передає Politeka.net. Молода красуня завжди привертала увагу своїм почуттям стилю.

На стрункій фігурі артистці будь-який наряд виглядає чудово.

Цього разу спокусниця постала в короткій сукні, яка ніби гармошкою зібралася на її тілі.

Наряд тримався на тонких бретельках, які були ледь помітні на тендітних плечах Наді. Крій наряду був цікавим - плечі оголені, як і ніжки спокусниці: "Ох, і пустунка".

Посередині одягу можна помітити сяючі гудзики.

Бантик і чокер доповнили стильний образ Наді.

Зірка позувала поруч з двома артистами, переодягненими у форму поліцейських.

Втрьох вони стояли на тлі вбраної ялинки.

"Скоро...",- написали автори поста у фан-групі.

Пост зібрав майже 300 лайків і жодного коментаря, бо група тільки набирає популярність.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва в цьому році дебютувала як сольна співачка, а потім стала тренером 11-го сезону шоу «Голос Країни». В процесі виконавиця кардинально змінила імідж, перефарбувавшись в блондинку і зробивши стрижку з чубчиком.

"Буду відверта, я дуже хвилююся. Для мене це не просто проект, це так само перезавантаження...",- написала артистка.

Раніше повідомлялося, що Надя Дорофєєва танцювала в розкішному вбранні. Як відомо, Надя любить пікантні стильні речі з вирізами в незвичних місцях.

Цього разу красуня була одягнена в концертні труси, до яких були прикріплені штанини. Пікантності образу додавали хвости на голові у співачки.

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва змусила глядачів "Танців з зірками" горіти в передчутті: "Хочу скоріше...".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва здалася на публіці в ліфчику і трусах, натовп завила: "дуже пішло".