На себе не схожа

Популярна українська співачка, екс-солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва вразила спокусливим образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала з новою зачіскою у вельми відвертому вбранні. Надя була в білій перуці, яку вона вперше засвітила на зйомках талант-проекту «Голос країни». Співачка одягла дуже коротку кофту, яка ледь прикрила найпікантніше. Дівчина повернулася до камери боком, засвітивши спокусливі вигини оголеного тіла.

Варто відзначити, що обличчя Наді на цьому фото виглядало невпізнанно.

"Підкочую до своїх підписників", - підписала знімок молода зірка.

Всього за годину пост Дорофєєвої зібрав понад 60 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу позитивних відгуків.

"Не схожа на себе тут", "з тренером Dorofeeva голос буде неймовірний, будемо вболівати за команду Наді", "як же я чекала побачити тебе тренером голосу", "Русалка", "на такі підкати ми згодні", "Підкат зарахований", "як мені подобається цей образ", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва стала одним з тренерів проекту «Голос». Вона разом з Дмитром Монатіком, Тіною Кароль і Олегом Винником буде битися за перемогу в 11 сезоні шоу.

Нагадаємо, що красуня-двійник перевершила Надю Дорофєєву в танці, Потапу пора задуматися:"капець, схожа".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва приспустила платтячко біля двох "поліцейських": "Ох, і пустунка".

Також Politeka писала, що Надю Дорофєєву насилу впізнали після нових експериментів із зовнішністю:"Подумала, що Могилевська".