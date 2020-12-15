Дівчина-блогер вразила схожістю з українською співачкою надією Дорофєєвою, яка нещодавно випустила перший сольний трек

Красуня користується схожою зовнішністю і часто викладає пародії на 30-річну артистку в соціальних мережах під ніком Vika Meelis, передає Politeka.net. Цього разу вона заспівала з Дорофєєвою "дуетом" пісню "Gorit" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Автор використовувала відео самої співачки, на якому вона виконала свій гучний хіт. Віка підібрала схожу вітровку на блискавці і кільця-сережки з хрестом, зробила собі зачіску з хвостиками, як у кумира, завдала подібний макіяж. Ставши майже повною копією Наді Дорофєєвої, блогер повторила її рухи під пісню.

"Для тих хто просив, зняла дует в ТТ. встигайте, Зберігайте, репостіть... Скоро видалю", - пообіцяла автор у соцмережі.

Користувачі оцінили старання блогерки і засипали її приємними коментарями, не забувши і про оригінал:

"Ви дві красуні люблю вас, дівчатка"; "Продюсер думає"; " ти красива! Але красивіша вона, нехай навіть може більше, а може і ти)"; " Віка не хочу на тебе наговорювати але ти повторюєшся образи Наді. Питання: навіщо? Реально я проти тебе нічого не маю ти скаржишся що Надя тебе не помічає тому що ти просто повторюєш за нею в Тобі має бути щось своє а не повторювати за іншими не в образу!!"; "Чого, а мені подобається, круто!!! Взагалі дуетом потрібно а реальності заспівати!!!"; "Капець схожа на Дорофєєву)".

Раніше дівчину помітив навіть продюсер Дорофєєвої Олексій Потапенко (Потап). Репер запустив флешмоб на честь свого треку "Сһіса bamboni" і закликав шанувальників постити відео танцю під відповідним хештегом, а коли помітив роботу Вікі, то навіть опублікував її на своїй сторінці в "Instagram".

Нагадаємо, що томна Дорофєєва ефектно зігнулася на камеру, позбавивши чоловіків спокою: «чистий кайф».

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