Надя Дорофєєва вразила українців новим кольором волосся і зачіскою на шоу "Голос Країни"

Після розпаду дуету "Время и Стекло" Надя дебютувала як сольна співачка, а потім стала тренером 11-го сезону шоу "Голос Країни". В процесі виконавиця кардинально змінила імідж, перефарбувавшись у блондинку і зробивши стрижку з чубчиком.

Коментуючи зміни у своєму житті, Дорофєєва зазначила:

"Буду відверта, я дуже хвилююся. Для мене це не просто проект, це так само перезавантаження. Тому що цей рік змінив моє життя — я стала сольною співачкою і тренером «Голосу країни». Я дуже цього чекала, тому відчуваю себе неймовірно зарядженою".

У свою чергу, українці не можуть перестати обговорювати новий образ співачки. У мережі її вже порівнюють з іншими відомими блондинками, на яких, на думку людей, вона стала схожа.

"Тут Надя схожа на молоду Тіну", "Тут Дорофєєва схожа на Могилевську. Я люблячи, Надя дуже красива", "молода Алла Пугачова", "я спочатку подумала Могилевська.. щось не дуже їй-старить", "як же ми чекаємо!! Такий сезон ще ніколи не був це 100%", "Шооок! Колір волосся відпад. Красива така", "я вас випадково переплутала з Могилевською", "у подібному образі Ірину Аллегрову нагадуєш, Надя! І трохи Лободу", - пишуть українці.

Нагадаємо, зухвала Дорофєєва з новою зачіскою подражнила формами в блискучому вбранні: "На Лободу схожа".

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