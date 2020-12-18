На себя не похожа

Популярная украинская певица, экс-солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева впечатлила соблазнительным образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала с новой прической в весьма откровенном наряде. Надя была в белом парике, который она впервые засветила на съемках талант-проекта «Голос країни». Певица надела очень короткую кофту, которая едва прикрыла самое пикантное. Девушка повернулась к камере боком, засветив соблазнительные изгибы обнаженного тела.

Стоит отметить, что лицо Нади на этом фото выглядело неузнаваемо.

«Подкатываю к своим подписчикам», - подписала снимок молодая звезда.

Всего за час пост Дорофеевой собрал более 60 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу положительных отзывов.

«Не похожа на себя тут», «С тренером Dorofeeva голос будет невероятный, будем болеть за команду Нади», «Как же я ждала увидеть тебя тренером голоса», «Русалка», «На такие подкаты мы согласны», «Подкат засчитан», «Как мне нравится этот образ», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева стала одним из тренеров проекта «Голос». Она вместе с Дмитрием Монатиком, Тиной Кароль и Олегом Винником будет сражаться за победу в 11 сезоне шоу.

Напомним, что красотка-двойник превзошла Надю Дорофееву в танце, Потапу пора задуматься: "Капец, похожа".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева приспустила платьишко возле двух "полицейских": "Ох, и шалунья".

Также Politeka писала, что Надю Дорофееву с трудом узнали после новых экспериментов с внешностью: "Подумала, что Могилевская".