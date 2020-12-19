Український комік і актор "Квартал 95" Юрій Ткач насмішив мережу новим образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому позував поруч з незвичайним подарунком. Ткач був дуже здивований сюрпризом, який піднесли йому до Нового року. На фото він продемонстрував настінну картину, на якій був зображений в образі Діда Мороза. Ткач був в окулярах і новорічній шапці. Виглядав він на фото дуже добродушним.

"Як же це круто отримувати подарунки))) спасибі)) як вам такий подарунок на Новий Рік?",- підписав фото артист.

У коментарях бурхливо відреагували на святковий образ артиста, залишивши йому безліч компліментів.

"Не знаю що написати, хочу миру і щастя. Бачу це в ваших очах", "Юрій спасибі люблю вас і ваш серіал", " можна до нас такого Діда Мороза в цьому році?", "Чого перелякався-то? Відмінний портрет", "Здарова Дід Мороз, можна загадати бажання?", "Подарунок бомба ракета"," на мою бабусю в окулярах схожий. Навіяли на мене спогади про неї!))) Ви прикольні", " клас))) дуже атмосферно!) Відчувається свято!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Юрій Ткач став популярним після того, як став активно зніматися в проектах «Квартал 95». Сьогодні коміка запрошують в різні шоу, його популярність активно зростає.

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