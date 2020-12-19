Украинский комик и актер "Квартал 95" Юрий Ткач насмешил Сеть новым образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором позировал рядом с необычным подарком. Ткач был очень удивлен сюрпризом, который преподнесли ему к Новому году. На фото он продемонстрировал настенную картину, на которой был изображен в образе Деда Мороза. Ткач был в очках и новогодней шапке. Выглядел он на фото очень добродушным.

«Как же это круто получать подарки))) Спасибо)) Как вам такой подарок на Новый Год?», - подписал фото артист.

В комментариях бурно отреагировали на праздничный образ артиста, оставив ему множество комплиментов.

«Не знаю что написать, хочу мира и счастья. Вижу это в Ваших глазах», «Юрий спасибо люблю вас и ваш сериал», «Можно к нам такого Деда Мороза в этом году?», «Чё перепугался-то? Отличный портрет», «Здарова Дед Мороз, можно загадать желание?», «Подарок бомба ракета», «На мою бабушку в очках похож. Навеяли на меня воспоминания о ней!))) Вы прикольные», «Класс))) очень атмосферно!) Чувствуется праздник!», - пишут пользователи сети.

Юрий Ткач стал популярным после того, как стал активно сниматься в проектах «Квартал 95». Сегодня комика приглашают в различные шоу, его популярность активно растет.

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