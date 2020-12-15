Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав тісний зв'язок з музикантом Сергієм Бабкіним і його сім'єю

Популярний український гуморист поділився теплим атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Знаменитості показали, що дружать сім'ями. На знімку Ткач зі своєю дружиною і донькою позують зовсім поруч з Бабкіним і його дружиною. При цьому всі присутні на фото щасливо посміхаються і явно задоволені такою компанією.

"Ну дуже чекали цієї зустрічі) Обожнюємо, рідненькі)", - підписав фото Ткач.

У свою чергу, Бабкін написав, що це була «зустріч століття».

Шанувальники артистів не змогли пройти повз такого поста.

"Ткачі, Ви так схожі між собою!", "Ви кращі", "які няшки", "шикарні", "це безумовно класно, коли є такі друзі! Яких чекаєш і які чекають тебе", "які ви красиві і щасливі обожнюю вас", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ткач опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому постав у несподіваному амплуа.

Так, Ткач в хутряній шапці з'явився в кадрі разом з шестирічною донькою Лізою. Артист ніби прикривався дівчинкою , яка перебувала попереду, - і не спроста. Як тільки дочка відійшла, стало видно, що у коміка "виросла" розкішна шевелюра - всім блондинкам на заздрість.

Нагадаємо, переляканого Ткача з "Квартал 95" застали зненацька в незвичайному вигляді.

Як повідомляла Politeka, схудлий Ткач з "Квартал 95" налякав хворобливим виглядом, несподіваний кадр.

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