Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав тісний зв'язок з музикантом Сергієм Бабкіним і його сім'єю
Популярний український гуморист поділився теплим атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Знаменитості показали, що дружать сім'ями. На знімку Ткач зі своєю дружиною і донькою позують зовсім поруч з Бабкіним і його дружиною. При цьому всі присутні на фото щасливо посміхаються і явно задоволені такою компанією.
"Ну дуже чекали цієї зустрічі) Обожнюємо, рідненькі)", - підписав фото Ткач.
У свою чергу, Бабкін написав, що це була «зустріч століття».
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Шанувальники артистів не змогли пройти повз такого поста.
"Ткачі, Ви так схожі між собою!", "Ви кращі", "які няшки", "шикарні", "це безумовно класно, коли є такі друзі! Яких чекаєш і які чекають тебе", "які ви красиві і щасливі обожнюю вас", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Ткач опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому постав у несподіваному амплуа.
Так, Ткач в хутряній шапці з'явився в кадрі разом з шестирічною донькою Лізою. Артист ніби прикривався дівчинкою , яка перебувала попереду, - і не спроста. Як тільки дочка відійшла, стало видно, що у коміка "виросла" розкішна шевелюра - всім блондинкам на заздрість.
Нагадаємо, переляканого Ткача з "Квартал 95" застали зненацька в незвичайному вигляді.
Як повідомляла Politeka, схудлий Ткач з "Квартал 95" налякав хворобливим виглядом, несподіваний кадр.
Також Politeka писала, що захеканий Ткач з "Квартал 95" ошелешив реакцією на погодний апокаліпсис.