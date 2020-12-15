Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал тесную связь с музыкантом Сергеем Бабкиным и его семьей

Популярный украинский юморист поделился теплым атмосферным фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Знаменитости показали, что дружат семьями. На снимке Ткач со своей женой и дочкой позируют совсем рядом с Бабкиным и его женой. При этом все присутствующие на фото счастливо улыбаются и явно довольны такой компанией.

«Ну очень ждали этой встречи) Обожаем, родненькие)», - подписал фото Ткач.

В свою очередь, Бабкин написал, что это была «встреча века».

Поклонники артистов не смогли пройти мимо такого поста.

«Ткачи, вы так похожи между собой!», «Вы лучшие», «Какие няшки», «Шикарные», «Это безусловно классно, когда есть такие друзья! Которых ждёшь и которые ждут тебя», «Какие вы красивые и счастливые обожаю вас», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ткач опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором предстал в неожиданном амплуа.

Так, Ткач в меховой шапке появился в кадре вместе с шестилетней дочкой Лизой. Артист как бы прикрывался девочкой, находившейся впереди, - и не спроста. Как только дочка отошла, стало видно, что у комика "выросла" роскошная шевелюра - всем блондинкам на зависть.

Напомним, перепуганного Ткача из "Квартал 95" застали врасплох в необычном виде.

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