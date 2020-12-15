Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал тесную связь с музыкантом Сергеем Бабкиным и его семьей
Популярный украинский юморист поделился теплым атмосферным фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Знаменитости показали, что дружат семьями. На снимке Ткач со своей женой и дочкой позируют совсем рядом с Бабкиным и его женой. При этом все присутствующие на фото счастливо улыбаются и явно довольны такой компанией.
«Ну очень ждали этой встречи) Обожаем, родненькие)», - подписал фото Ткач.
В свою очередь, Бабкин написал, что это была «встреча века».
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Поклонники артистов не смогли пройти мимо такого поста.
«Ткачи, вы так похожи между собой!», «Вы лучшие», «Какие няшки», «Шикарные», «Это безусловно классно, когда есть такие друзья! Которых ждёшь и которые ждут тебя», «Какие вы красивые и счастливые обожаю вас», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Ткач опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором предстал в неожиданном амплуа.
Так, Ткач в меховой шапке появился в кадре вместе с шестилетней дочкой Лизой. Артист как бы прикрывался девочкой, находившейся впереди, - и не спроста. Как только дочка отошла, стало видно, что у комика "выросла" роскошная шевелюра - всем блондинкам на зависть.
Напомним, перепуганного Ткача из "Квартал 95" застали врасплох в необычном виде.
Как сообщала Politeka, похудевший Ткач из "Квартал 95" напугал болезненным видом, неожиданный кадр.
Также Politeka писала, что запыхавшийся Ткач из «Квартал 95» ошарашил реакцией на погодный апокалипсис.