Шоумен і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач приголомшив несподіваним знімком

Фото актор опублікував у своєму Instagram.

Так, Юрій Ткач вирішив повеселити шанувальників, зробивши сумне обличчя і загорнувшись в теплий халат.

"Шоколадка бабАльонка", - підписав шоумен курйозне фото.

Деякі користувачі Instagram з гумором поставилися до публікації гумориста. Але були й такі коментатори, які припустили. що у Юрія Ткача якісь проблеми зі здоров'ям, про що говорять його мішки під очима.

"Турецький шоколад Ткачюра"," Я не можу без посмішки дивитися на вас, талант є талант"," в точку, Оленка"," Прикольно", "мімімі", "молочний шоколад Юрчиночка", "Юрчик і в такому вигляді позитивний"," це я очікую нові сезони"," Бідоська"," більше схожий на втікача з лікарні в морозний день", " хто Юрчика образив?", Юрчик, якщо така фотка б була на упаковці шоколадки, то її б розкуповували чисто з жалю", "а чого вона така сумна", "з очима собаки, яка какає", "сподіваюся це жарт такий, а то дивлячись на вас здається що захворіли", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Юрій Ткач приголомшив витівкою в машині.

На опублікованому ролику Ткач позує нібито "під шофе", постійно смикаючи водія з проханням поспішити.

"Це коли я спізнююся в школу", "вау", "як завжди – вогонь", " Боже, це таке життя. Обожнюю просто", "бобер видихай», «харизма», " ну і кума у тебе - що треба", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.

Також Politeka писала, що зухвалий Ткач з "Квартал 95" обвів Потапа навколо пальця несподіваним фокусом.