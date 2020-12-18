Знаменита модель Демі Роуз може похвалитися досить значними формами, які показує в найсміливіших нарядах

Демі вже кілька днів відпочиває за кордоном, тому в її профілі і на фан-акаунтах в Instagram з'являється все більше кадрів з відпустки, причому в самих різних образах. Дівчина намагається підкреслювати привабливість свого тіла модними купальниками і надмірно відкритими нарядами.

Також Демі абсолютно не приховує фігуру під сукнями, вибираючи короткі і неймовірно тонкі міні. Тому образ Роуз на узбережжі в мереживному чорному халаті і такого ж кольору купальнику вийшов більш ніж примітним.

Демі розпустила волосся і повернулася до камери напівбоком, щоб мати можливість блиснути сідницями лише частково, створюючи якусь інтригу.

«Приголомшливо виглядає так 😍; Я дійсно люблю тебе, Демі; Яка гарна картинка і модель🔥😍; виглядає так красиво; Так приголомшливо; Але ця картина підходить для спокуси; Вони дуже величезні для неї🔥🔥; Так, дитинко, побачити тебе - все одно що потрапити в рай😍😍; Ви могли б розділити Червоне море цими булочками💜💜💜; Ти така красива; Клас, вони у неї дуже великі; Як красиво; Одне з наших улюблених місць у світі 😎».

На особистих Селфі ж дівчина вважає за краще робити акцент на бюсті, показуючи обличчя з природним макіяжем і невеликим акцентом на очі за допомогою нюдової помади, а також недбало зав'язує волосся в пучки або високий хвіст.

Цього разу Демі похвалилася розкішними достоїнствами шостого розміру в чорному ліфі на тонких лямках. Волосся дівчина зав'язала в низький хвіст, а акцент зробила нам масивних золотих сережках-кільцях з камінням.

Нагадавши, розкута Демі Роуз в розстебнутому платті забула прикрити бюст: "солодкі вишні".

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