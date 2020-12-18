Знаменитая модель Деми Роуз может похвастаться довольно внушительными формами, которые показывает в самых смелых нарядах
Деми уже несколько дней отдыхает за границей, поэтому в ее профиле и на фан-аккаунтах в Инстаграм появляется все больше кадров из отпуска, причем в самых разных образах. Девушка старается подчеркивать привлекательность своего тела модными купальниками и излишне открытыми нарядами.
Также Деми совершенно не скрывает фигуру под платьями, выбирая короткие и невероятно тонкие мини. Поэтому образ Роуз на побережье в кружевном черном халате и такого же цвета купальнике получился более чем примечательным.
Деми распустила волосы и повернулась к камере полубоком, чтобы иметь возможность сверкнуть ягодицами лишь частично, создавая некую интригу.
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«Потрясающе выглядит так 😍; Я действительно люблю тебя, Деми; Какая красивая картинка и модель🔥😍; выглядит так красиво; Так потрясающе; Но эта картина подходит для искушения; Они очень огромные для нее🔥🔥; Да, детка, увидеть тебя - все равно что попасть в рай😍😍; Вы могли бы разделить Красное море этими булочками💜💜💜; Ты такая красивая; Класс, они у нее очень большие; Как красиво; Одно из наших любимых мест в мире 😎».
На личных селфи же девушка предпочитает делать акцент на бюсте, показывая лицо с естественным макияжем и небольшим акцентом на глаза при помощи нюдовой помады, а также небрежно завязывает волосы в пучки или высокий хвост.
В этот раз Деми похвалилась роскошными достоинствами шестого размера в черном лифе на тонких лямках. Волосы девушка завязала в низкий хвост, а акцент сделала нам массивных золотых серьгах-кольцах с камнями.
Напомним, раскованная Деми Роуз в расстегнутом платье забыла прикрыть бюст: "Сладкие вишни".
Как сообщала Politeka, Деми Роуз впечатлила роскошными "дынями" в лифчике с прозрачными лямками: "Утренняя звезда".
Также Politeka писала, что разгоряченная Деми Роуз приковала взгляды к упругому "орешку" в леопардовом корсете