Відомий телеведучий і шоумен Максим Галкін з'явився в мережі після тривалої відсутності

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист записав короткий сторіс, в якому швидко розповів про причини свого зникнення. Як відомо, Галкін дуже активний блогер, він регулярно публікує фото і викладає сторіс. В останні кілька днів на сторінці Галкіна з'явився лише анонс його авторської передачі «Музикаліті».

На свіжому відео Максим виглядав змученим і скуйовдженим. Очі його були втомленими. Складалося враження, що чоловік Алли Пугачової давно не відпочивав. Ремарки Галкіна підтвердили цю здогадку.

"Рідко з'являюся, тому що весь час щось знімаю",-зазначив Галкін.

Він хотів ще щось сказати, але люди за кадром сильно шуміли і не дали коміку договорити. У відповідь артист тільки втомлено посміхнувся.

Відзначимо, що перед Новим роком у артистів завжди дуже завантажений графік. Вони знімаються в різних шоу і концертах.

Раніше ми писали, що Максим Галкін вразив архівними кадрами і визнанням про те, як поводився на шкільному балу. За словами артиста, він із задоволенням виступав на концертах. І танцював, і грав у постановках.

Нагадаємо, що кудлата Пугачова в сітці тісно притулилася до задоволеного Галкіна: "Максим як Д'артаньян, а Алла - Міледі".

Як повідомляла Politeka, Галкін показав найчесніше фото 71-річної Алли Пугачової в халаті, кошлата і ненафарбована: "так і живемо...".

Також Politeka писала, що Галкін сховався від Пугачової і дітей, ошелешивши зізнанням: "Давно вже збирався...".