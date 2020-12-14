Шоумен Максим Галкін показав, з чого у них з Аллою Пугачовою починається ранок

Свіже фото телеведучий опублікував у своєму мікроблозі Instagram.

Так, Максим Галкін примудрився зняти в одному кадрі своїх спадкоємців Гаріка і Лізу, які збираються до школи, а також дружину Аллу Пугачову.

На фото можна побачити, як підросли Гарік і Ліза вже стоять у верхньому одязі і чекають, коли відправляться в школу.

А на задньому плані в одному білому халаті посміхається примадонна Алла Пугачова, яка не стала навіть фарбуватися заради знімка.

"В школу! Щоранку, так і живемо", - підписав Максим Галкін нове сімейне фото у своєму мікроблозі.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і завалили шоумена лайками і захопленими коментарями.

"Милахи", "миленькі , красиві, розумненькі янголята", "в школу як на свято", "у Гаріка і шапочка підписана", "таке домашнє фото", "Алла хуліганка", " такі класні, в нашому дитинстві такої краси не було.. ", "Малюки-милаші"," це і є щастя", " Ну, які вони смачненькі!", "Щастя батьків, гарненькі дітлахи", " Такі красиві і талановиті дітки. З хорошим вихованням і манерами", " Алла красуня з ранку!", "Вдалого дня і хороших відміток хлопцям. Алла Борисівна приємне доповнення до фото", "і мама задоволена визирає, їй нікуди не треба поспішати, вона вдома, в халатику", "як у всіх мама на задньому плані проводжає", "найщасливіша тут Алла, ну як будь - яка мама коли діти йдуть в школу і можна трохи зітхнути", - написали фанати в коментарях.

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