Шоумен Максим Галкин показал, с чего у них с Аллой Пугачевой начинается утро

Свежее фото телеведущий опубликовал в своем микроблоге Instagram.

Так, Максим Галкин умудрился заснять в одном кадре своих наследников Гарика и Лизу, которые собираются в школу, а также жену Аллу Пугачеву.

На фото можно увидеть, как подросшие Гарик и Лиза уже стоят в верхней одежде и ждут, когда отправятся в школу.

А на заднем плане в одном белом халате улыбается примадонна Алла Пугачева, которая не стала даже краситься ради снимка.

"В школу! Каждое утро, так и живем", - подписал Максим Галкин новое семейное фото в своем микроблоге.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и завалили шоумена лайками и восторженными комментариями.

"Милахи", "Миленькие, красивые , умненькие ангелочки", "В школу как на праздник", "У Гарика и шапочка подписана", "Такое домашнее фото", "Алла хулиганка", "Такие классные, в нашем детстве такой красоты не было.. ", "Малыши-милаши", "Это и есть счастье", "Ну, какие они вкусненькие!", "Счастье родителей, хорошенькие детишки", "Такие красивые и талантливые детки. С хорошим воспитанием и манерами", "Алла красотка с утра!", "Удачного дня и хороших отметок ребятам. Алла Борисовна приятное дополнение к фото", "И мама довольная выглядывает, ей никуда не надо спешить, она дома, в халатике", "Как у всех мама на заднем плане провожает", "Самая счастливая тут Алла, ну как любая мама когда дети уходят в школу и можно немного вздохнуть", - написали фанаты в комментариях.

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