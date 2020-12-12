Спільне фото співачки Алл Пугачова і її дружина шоумена Максима Галкіна викликало бурхливу реакцію в мережі

Одна з найбільш суперечливих пар сучасного російського шоу-бізнесу постійно знаходиться в центрі уваги громадськості.

Різниця у віці між артистами становить близько 30 років, але це абсолютно не заважає їм насолоджуватися сімейною ідилією. У шлюбі пара виховує двох чудових двійнят - дочку Лізу і сина Гаррі.

Так, на одній з фан-сторінок присвяченій Примадоні та її родині з'явився спільний знімок зіркового подружжя.

На ньому Алла зображена з кошлатою зачіскою в чорній блузці і бриджах, а наверх співачка накинула білу сітку, щоб приховати недоліки фігури.

Примадонна обіймає задоволеного Максима, який виглядає ще зовсім молодо.

"Разом", - коротко йдеться в підписі.

"Красотища!!!", "Пара вогоньґ", «Люблю вас», «Ну і обличчя у Пугачової», "Які обидва красиві і щасливі, здоров'я вам", "Максим тут як Д'артаньян, а Алла - Міледі🤗) обидва стильні і класні, молодці👍 👍 👍", " Молодці, Супер більше фоток таких, приємно дуже дивитися на Вас.❤️", - побажали фанати.

До цього ми повідомляли, що дочка Алли Пугачової Ліза Галкіна влаштувала своїй старшій сестрі —Христині Орбакайте модний вирок.

Під час свого візиту в будинок Примадонни Крістіна Орбакайте вразила свою сестричку нарядом, в якому була одягнена.

Ліза сказала, що їй дуже подобається переливається тканину, а також оцінила чобітки і хутряну шубу родички.

"Мені подобаються ось ці блискітки", - каже дівчинка.

Нагадаємо, що Максим Галкін показав, яким "джентльменом" був у шкільні роки, рідкісні кадри.

Як повідомляла Politeka, розфуфирені Алла Пугачова і Галкін без масок розлютили народ, кадри гулянь.

Також Politeka писала, що Галкін з дітьми довели Пугачову до істеричного крику, відео: «Господи, а раптом інфаркт».