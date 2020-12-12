Спільне фото співачки Алл Пугачова і її дружина шоумена Максима Галкіна викликало бурхливу реакцію в мережі
Одна з найбільш суперечливих пар сучасного російського шоу-бізнесу постійно знаходиться в центрі уваги громадськості.
Різниця у віці між артистами становить близько 30 років, але це абсолютно не заважає їм насолоджуватися сімейною ідилією. У шлюбі пара виховує двох чудових двійнят - дочку Лізу і сина Гаррі.
Так, на одній з фан-сторінок присвяченій Примадоні та її родині з'явився спільний знімок зіркового подружжя.
На ньому Алла зображена з кошлатою зачіскою в чорній блузці і бриджах, а наверх співачка накинула білу сітку, щоб приховати недоліки фігури.
"Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли: "Вони не пара!"
Постаріла Анджеліна Джолі засвітила обличчя без шару косметики, чесні фото: "і де королівський вигляд?"
У Росії не стало знаменитого актора, хвороба виявилася сильнішою: "Артист з великої літери"
"Холостячка" Ксенія Мішина віддала своє серце симпатичному брюнету, фото: "єдиний чоловік, який її гідний"
Примадонна обіймає задоволеного Максима, який виглядає ще зовсім молодо.
"Разом", - коротко йдеться в підписі.
"Красотища!!!", "Пара вогоньґ", «Люблю вас», «Ну і обличчя у Пугачової», "Які обидва красиві і щасливі, здоров'я вам", "Максим тут як Д'артаньян, а Алла - Міледі🤗) обидва стильні і класні, молодці👍 👍 👍", " Молодці, Супер більше фоток таких, приємно дуже дивитися на Вас.❤️", - побажали фанати.
До цього ми повідомляли, що дочка Алли Пугачової Ліза Галкіна влаштувала своїй старшій сестрі —Христині Орбакайте модний вирок.
Під час свого візиту в будинок Примадонни Крістіна Орбакайте вразила свою сестричку нарядом, в якому була одягнена.
Ліза сказала, що їй дуже подобається переливається тканину, а також оцінила чобітки і хутряну шубу родички.
"Мені подобаються ось ці блискітки", - каже дівчинка.
Нагадаємо, що Максим Галкін показав, яким "джентльменом" був у шкільні роки, рідкісні кадри.
Як повідомляла Politeka, розфуфирені Алла Пугачова і Галкін без масок розлютили народ, кадри гулянь.
Також Politeka писала, що Галкін з дітьми довели Пугачову до істеричного крику, відео: «Господи, а раптом інфаркт».