Известный телеведущий и шоумен Максим Галкин появился в сети после длительного отсутствия
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист записал короткое сторис, в котором быстро рассказал о причине своего исчезновения. Как известно, Галкин очень активный блогер, он регулярно публикует фото и выкладывает сторис. В последние несколько дней на странице Галкина появился лишь анонс его авторской передачи «Музыкалити».
На свежем видео Максим выглядел измученным и взъерошенным. Глаза его были уставшими. Складывалось впечатление, что муж Аллы Пугачевой давно не отдыхал. Ремарки Галкина подтвердили эту догадку.
«Редко появляюсь, потому что все время что-то снимаю», - отметил Галкин.
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Он хотел еще что-то сказать, но люди за кадром сильно шумели и не дали комику договорить. В ответ артист только устало улыбнулся.
Отметим, что перед Новым годом у артистов всегда очень загруженный график. Они снимаются в различных шоу и концертах.
Ранее мы писали, что Максим Галкин впечатлил архивными кадрами и признанием о том, как вел себя на школьном балу. По словам артиста, он с удовольствием выступал на концертах. И танцевал, и играл в постановках.
Напомним, что лохматая Пугачева в сетке тесно прижалась к довольному Галкину: "Максим как Д'Артаньян, а Алла - Миледи".
Как сообщала Politeka, Галкин показал самое честное фото 71-летней Аллы Пугачевой в халате, лохматая и ненакрашенная: "Так и живем...".
Также Politeka писала, что Галкин спрятался от Пугачевой и детей, ошарашив признанием: "Давно уже собирался...".