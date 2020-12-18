Известный телеведущий и шоумен Максим Галкин появился в сети после длительного отсутствия

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист записал короткое сторис, в котором быстро рассказал о причине своего исчезновения. Как известно, Галкин очень активный блогер, он регулярно публикует фото и выкладывает сторис. В последние несколько дней на странице Галкина появился лишь анонс его авторской передачи «Музыкалити».

На свежем видео Максим выглядел измученным и взъерошенным. Глаза его были уставшими. Складывалось впечатление, что муж Аллы Пугачевой давно не отдыхал. Ремарки Галкина подтвердили эту догадку.

«Редко появляюсь, потому что все время что-то снимаю», - отметил Галкин.

Он хотел еще что-то сказать, но люди за кадром сильно шумели и не дали комику договорить. В ответ артист только устало улыбнулся.

Отметим, что перед Новым годом у артистов всегда очень загруженный график. Они снимаются в различных шоу и концертах.

Ранее мы писали, что Максим Галкин впечатлил архивными кадрами и признанием о том, как вел себя на школьном балу. По словам артиста, он с удовольствием выступал на концертах. И танцевал, и играл в постановках.

Напомним, что лохматая Пугачева в сетке тесно прижалась к довольному Галкину: "Максим как Д'Артаньян, а Алла - Миледи".

Как сообщала Politeka, Галкин показал самое честное фото 71-летней Аллы Пугачевой в халате, лохматая и ненакрашенная: "Так и живем...".

Также Politeka писала, что Галкин спрятался от Пугачевой и детей, ошарашив признанием: "Давно уже собирался...".