Новий склад ВІА Гри продовжує розбурхувати фантазію шанувальників зухвалими образами

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці групи в Instagram з'явився знімок красунь. Дівчата були одягнені в білі корсети, які сильно здавили їх принади. Артистки розвалилися на підлозі, в результаті чого їх волосся виявилося скуйовдженим. Кожна з солісток прийняла пікантну позу. Дивитися на нову ВІА Гру-потрійне задоволення.

"Які плани на п'ятницю?",- підписали фото з дівчатами автори аккаунта.

У коментарях красуням залишили кілька приємних компліментів.

"Гарні красуні з диньками", "чекаємо від вас новин", "дивитися кліп дівчаток Рікошет і готуватися до Нового року","класно, супер!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що нещодавно музичний продюсер Костянтин Меладзе вирішив оновити склад популярної жіночої групи ВІА Гра. Він покликав в колектив молодих красунь, які в різний час брали участь в різних талант-шоу. До нового складу ВІА Гри увійшли Уляна Синецька, Ксенія Попова і Софія Тарасова, яка годиться Меладзе у внучки.

Прем'єрною піснею оновленої групи став трек "Рикошет". Втім, судячи з постів в Instagram, старий репертуар групи дівчата теж співатимуть.

Нагадаємо, що вологі і роздягнені обраниці Костянтина Меладзе розбалувалися не на жарт:"ВІА Гра вже не та".

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