Відома модель Емілі Ратаковски зняла плед і засвітила пишний бюст під час обіду
Після того, як дівчина оголосила про свою вагітність, вона почала показувати нові фото в Instagram. Зокрема, тепер Емілі робить акцент лише на зовнішньому вигляді з різних ракурсів, при яких не буде помітний її помітно кругленький живіт.
Цього разу Ратаковскі похвалилася щасливим вечірнім відпочинком у закладі, який відвідує вперше. Накинувши на плечі плед, Ратаковскі в звичному стилі спокусила шанувальників. Акуратні прикраси, масивний золотий браслет і коротенька Маєчка на тонких лямках зробили образ Емілі вельми простим, але красивим.
"Новий Рік 2021 - гарний настрій, але вдома затишно і Мартінеллі (спасибі, що відкопали це фото @jennifer_yepez)», - зазначила модель під кадрами.
Як у звичайному житті виглядають Ксенія Мішина, Каменських, Нікітюк та інші зірки: фото без макіяжу і пафосу
Постаріла Ротару не змогла приховати глибоких зморшок без фотошопу, кадри закулісся: "Бідна, говорить вже ледь-ледь"
Нова магнітна буря завдасть удару по українцях, оголошені дати: "Ці три дні будуть найважчими"
"Батьки до останнього вірили, що дочка жива": тіло зниклої дівчини знайшли під Харковом, фото
Шанувальники почали захоплюватися Емілі:
"Яка милашка😍; Белла! 💥 ; Можна тільки поправитися💜 💜 💜; ви з таким апетитом їсте?; ого, тут їжа або спокушання?; Все ще гаряче; я знову в неї закохуюся😍; виглядає як кадр з якогось французького фільму; мені подобається, як ви збираєтеся їсти і цей голодний погляд вовчиці".
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі показала себе в незвичайному образі.
На фото Емілі позує в сукні зі шкіряним верхом. У красуні було відкрито одне плече, а в наряді був розріз, через який можна частково побачити бюст. Ратаковскі стояла на подіумі, а волосся залишила розпущеним. Образ дівчина доповнила яскравим макіяжем, який додав колориту моделі.
Фанати поставили десятки лайків, але не писали Коментарі під публікацією.
Нагадавши, розпатлана Ратаковскі задерла ніжки в мереживних панчохах, гаряче фото
А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі стиснула свої апетитні "малятка" тісним топіком
Також Politeka повідомляла, що спокуслива Ратаковскі без білизни дозволила зазирнути у своє бездонне декольте