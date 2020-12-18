Відома модель Емілі Ратаковски зняла плед і засвітила пишний бюст під час обіду

Після того, як дівчина оголосила про свою вагітність, вона почала показувати нові фото в Instagram. Зокрема, тепер Емілі робить акцент лише на зовнішньому вигляді з різних ракурсів, при яких не буде помітний її помітно кругленький живіт.

Цього разу Ратаковскі похвалилася щасливим вечірнім відпочинком у закладі, який відвідує вперше. Накинувши на плечі плед, Ратаковскі в звичному стилі спокусила шанувальників. Акуратні прикраси, масивний золотий браслет і коротенька Маєчка на тонких лямках зробили образ Емілі вельми простим, але красивим.

"Новий Рік 2021 - гарний настрій, але вдома затишно і Мартінеллі (спасибі, що відкопали це фото @jennifer_yepez)», - зазначила модель під кадрами.

Шанувальники почали захоплюватися Емілі:

"Яка милашка😍; Белла! 💥 ; Можна тільки поправитися💜 💜 💜; ви з таким апетитом їсте?; ого, тут їжа або спокушання?; Все ще гаряче; я знову в неї закохуюся😍; виглядає як кадр з якогось французького фільму; мені подобається, як ви збираєтеся їсти і цей голодний погляд вовчиці".

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На фото Емілі позує в сукні зі шкіряним верхом. У красуні було відкрито одне плече, а в наряді був розріз, через який можна частково побачити бюст. Ратаковскі стояла на подіумі, а волосся залишила розпущеним. Образ дівчина доповнила яскравим макіяжем, який додав колориту моделі.

Фанати поставили десятки лайків, але не писали Коментарі під публікацією.

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