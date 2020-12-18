Известная модель Эмили Ратаковски сняла плед и засветила пышный бюст во время обеда

После того, как девушка объявила о своей беременности, она начала показывать новые фото в Инстаграм намного меньше. В частности, теперь Эмили делает акцент лишь на внешнем виде с разных ракурсов, при которых не будет заметен ее заметно округлившийся живот.

В этот раз Ратаковски похвасталась счастливым вечерним отдыхом в заведении, которое посещает впервые. Накинув на плечи плед, Ратаковски в привычном стиле соблазнила поклонников. Аккуратные украшения, массивный золотой браслет и коротенькая маечка на тонких лямках сделали образ Эмили весьма простым, но красивым.

«Новый год 2021 - хорошее настроение, но дома уютно и Мартинелли (спасибо, что откопали это фото @jennifer_yepez)», - отметила модель под кадрами.

Поклонники принялись восхищаться Эмили:

«Какая милашка😍; Белла! 💥; Можно только поправиться 💜💜💜; вы с таким аппетитом кушаете?; ого, здесь едят или соблазненяют?; Все еще горячо; я снова в нее влюбляюсь😍; выглядит как кадр из какого-то французского фильма; Мне нравится, как вы собираетесь есть и этот голодный взгляд волчицы».

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски показала себя в необычном образе.

На фото Эмили позирует в платье с кожаным верхом. У красотки было открыто одно плечо, а в наряде был разрез, через который можно частично увидеть бюст. Ратаковски стояла на подиуме, а волосы оставила распущенными. Образ девушка дополнила ярким макияжем, который добавил колорита модели.

Фанаты поставили десятки лайков, но не писали комментарии под публикацией.

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