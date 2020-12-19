Тенденція останніх років в Україні-зростання популярності таких професій, яким в Україні поки мало де навчають

Наприклад, одні з найбільш затребуваних спеціальностей — менеджер з продажу і директори. Базова освіта може бути будь-якою: економічною, технічною, філологічною, але головне тут — комунікабельність, якість, якій не навчиш.

Про це йдеться в статистиці кадрового порталу work.ua.

Так, середня зарплата директора становить 20 тис.грн, при цьому вантажник може розраховувати на зарплату в розмірі всього близько 10 тис. грн. Також на 20 тисяч можуть розраховувати і деякі менеджери з продажу.

При цьому в Україні найнижчі зарплати отримують касири і менеджери торгових і розважальних залів.

Продовжує зростати попит на програмістів: незважаючи на те, що за останні пару років їх середня зарплата зросла в 1,5-2 рази, вона все одно значно нижче, ніж у західних колег. Чим охоче користуються іноземні компанії, що працюють у сфері IT-технологій.

Нагадаємо, за даними Держстату реальна заробітна плата в Україні в жовтні 2020 року збільшилася на 10,6% в порівнянні з жовтнем 2019 року і на 0,5% до вересня поточного року.

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив середній показник заробітної плати за жовтень у сумі 10 887 гривень 46 копійок.

Нагадаємо, українці розкрили, за які зарплати готові працювати, де чекають найбільше грошей.

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