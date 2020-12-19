Тенденция последних лет в Украине — рост популярности таких профессий, которым в Украине пока мало где обучают

Например, одни из самых востребованных специальностей — менеджер по продажам и директоры. Базовое образование может быть любым: экономическим, техническим, филологическим, но главное тут — коммуникабельность, качество, которому не обучишь.

Об этом говорится в статистике кадрового портала work.ua.

Так, средняя зарплата директора составляет 20 тыс. грн, при этом грузчик может рассчитывать на зарплату в размере всего около 10 тыс. грн. Также до 20 тысяч могут рассчитывать и некоторые менеджеры по продажам.

При этом в Украине самые низкие зарплаты получают кассиры и менеджеры торговых и развлекательных залов.

Продолжает расти спрос на программистов: несмотря на то, что за последние пару лет их средняя зарплата возросла в 1,5-2 раза, она все равно значительно ниже, чем у западных коллег. Чем охотно пользуются иностранные компании, работающие в сфере IT-технологий.

Напомним, по данным Госстата реальная заработная плата в Украине в октябре 2020 года увеличилась на 10,6% по сравнению с октябрем 2019 года и на 0,5% к сентябрю текущего года.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил средний показатель заработной платы за октябрь в сумме 10 887 гривен 46 копеек.

Напомним, украинцы раскрыли, за какие зарплаты готовы работать, где ждут больше всего денег.

Как сообщала Politeka, украинцы массово теряют работу, людей заменяют машинами.

Также Politeka писала, что масштабный бунт накроет Украину, люди взбешены решением Рады.