Переможниця програми "Танці з зірками" Ксенія Мішина зробила фінальний вибір у шоу " Холостячка"

Як повідомляє Politeka.net, "Холостячка" Ксенія Мішина у фіналі першого українського шоу такого формату зробила свій вибір. Актриса обирала між двома чоловіками-32-річним Олексієм Тригубенко і 34-річним гумористом і ведучим Олександром Еллертом.

Олександр Еллерт є автором жартів для студії "Квартал 95", учасником гумористичних програм "Ліга сміху" і " Розсміши коміка", в його акаунті Instagram є кілька знімків в компанії коміка Євгена Кошового і Володимира Зеленського-які є його приятелями.

У підсумку серце Ксенії Мішиної дісталося саме Олександру Еллерту, незважаючи на те, що Ксенія говорила напередодні, що в "Олексії повністю впевнена". Олександру Еллерту вона сказала "так" і прийняла пропозицію його руки і серця.

"Я тебе теж люблю", - відповіла Ксенія Олександру.

Радісним знімком, де Мішина цілує обранця, актриса поділилася в своєму блозі Instagram.

"Вибір я робила серцем. Красива імпровізація неможлива без продуманого і підготовленого контексту", - зазначила актриса в підписі до фото.

Користувачі Мережі пораділи за Ксенію і привітали її. Деяким коментаторам було шкода, що вибір припав не на Олексія.

"Шкода Олексія, дуже гідний вибір", "тут живе справжня любов" ," дуже шкода Льошу", " які красивіе", "дуже дивний вибір ((клоуна вибрали", розчарування 2020 року".

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала двох претендентів на її серце: хто залишив шоу за крок від визнання.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли.