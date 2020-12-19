В Україні незабаром мають намір нараховувати і виплачувати пенсії по-новому

Зараз в Мінсоцполітики активно розробляють таку модель, при якій в процесі пенсійного забезпечення громадян буде якомога менше посередників.

Територіальні управління ПФ поступово будуть усунені від процесу нарахування та отримання пенсій громадянами. Всі пенсії та соцвиплати фінансуватимуть з Єдиного центру-Пенсійного фонду України, пише Finance.Today.

"Створено та впроваджено централізовану підсистему призначення та виплати пенсій, а обслуговування громадян в органах Фонду здійснюється незалежно від місця їх реєстрації", - повідомив заступник голови правління Пенсійного фонду Олександр Малецький.

Перехід на цифрові технології не відбудеться одномоментно. Перш потрібно перевести з паперового в цифровий вигляд всі особисті справи клієнтів ПФУ. Їх налічується понад 10 мільйонів. На сьогодні понад 1,4 мільйона особових справ вже оцифровано.

Крім того, вже створено сервіс, який дозволятиме автоматично призначати людям пенсії за віком без звернення до пенсійних органів та особистого їх відвідування.

Завдяки цьому можна буде скоротити час поїздок і оббивання порогів, які віднімають у літньої людини чимало часу і сил.

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