В Украине вскоре намерены начислять и выплачивать пенсии по-новому

Сейчас в Минсоцполитики активно разрабатывают такую модель, при которой в процессе пенсионного обеспечения граждан будет как можно меньше посредников.

Территориальные управления ПФ постепенно будут устранены от процесса начисления и получения пенсий гражданами. Все пенсии и соцвыплаты будут финансировать из единого центра - Пенсионного фонда Украины, пишет Finance.Today.

"Создана и внедрена централизованная подсистема назначения и выплаты пенсий, а обслуживания граждан будет в органах Фонда осуществляется независимо от места их регистрации", - сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Александр Малецкий.

Переход на цифровые технологии не произойдет одномоментно. Прежде нужно перевести из бумажного в цифровой вид все личные дела клиентов ПФУ. Их насчитывается более 10 миллионов. На сегодня более 1,4 миллиона личных дел уже оцифровано.

Кроме того, уже создан сервис, который будет позволять автоматически назначать людям пенсии по возрасту без обращения в пенсионные органы и личного их посещения.

Благодаря этому можно будет сократить время поездок и обивания порогов, которые отнимают у пожилого человека немало времени и сил.

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