Телеведучий Володимир Остапчук показав п'ятничний вечір з дружиною
Як повідомляє Politeka.net, Володимир Остапчук-людина, яка не потребує представлення, адже практично кожен день про нього з'являється все більше новин та обговорень у ЗМІ.
Нещодавно телеведучий Володимир Остапчук одружився вдруге: він взяв у дружини нотаріуса Христину Гірник. У своєму Instagram він показав, як провів п'ятничний вечір зі своєю дружиною.
Так, на кадрах, які він показав в Stories його сім'я і друзі зібралися за одним столом. Але замість того, щоб дивитися футбол, вони разом дивилися "Холостячку" з Ксенією Мішиною.
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"Сьогодні у мене міг бути футбол або чоловічі заняття, але тільки подивіться, що ми дивимося - "Холостячку" з Мішиною" - говорить Остапчук на відео і показує відповідні кадри.
Судячи з відео жіноча половина компанії Остапчука не згодні з вибором Мішиної, адже хотіли, щоб актриса залишилася з Олексієм. Що стосується Остапчука, то він тактовно промовчав.
"Ми не згодні, але щось в ньому є. Непогана з них пара. Їй же не 57 ще є час передумати", - відповіли його подруги.
Нагадаємо, що "Холостячка" Ксенія Мішина у фіналі першого українського шоу такого формату зробила свій вибір. У підсумку серце Ксенії Мішиної дісталося Олександру Еллерту, незважаючи на те, що Ксенія говорила напередодні, що в "Олексії Тригубенко повністю впевнена".
Нагадаємо, над Остапчуком і його дружиною познущалися на очах у всіх, телеведучий зірвався
Також Politeka писала, що дружина Володимира Остапчука у спокусливому бікіні зробила важливе зізнання.