Українська співачка Тіна Кароль зачарувала сміливим образом на морозній вулиці

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка поділилася кадрами зі зйомок святкового шоу. Тіна була одягнена в комбінезон з глибоким декольте. Зверху вона одягла м'яку пухнасту шапочку, а на шию повісила шарф.

Артистка поділилася кадрами вуличного виступу. Незважаючи на мороз, Тіна відчинила куртку, коли виступала перед вдячними глядачами. Хоч артистка і намагалася зігрітися за допомогою теплої шапки, відкриті груди на морозній вулиці явно були зайвими.

Судячи зі сторіс, Тіна знімала уривок для новорічного концерту "Квартал 95".

"До зустрічі", - підписала відео Тіна, позуючи на камеру.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль отримала престижні нагороди "Артист року" і "Альбом року" на Culture Music Awards. Артистка подякувала всім шанувальникам, які підтримували її, заявивши, що вся її творчість спрямована на натхнення її глядачів.

Зазначимо, що нещодавно став відомий новий склад тренерів шоу "Голос країни". Тіна Кароль залишилася практично беззмінним суддею проекту. Разом з нею битися за перемогу буде Дмитро Монатік, Надя Дорофєєва і Олег Винник.

Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".

Як повідомляла Politeka, Кароль влаштувала переполох, з'явившись на концерті в одній шовковій "ночнушці": "Ах, бідні чоловіки".

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