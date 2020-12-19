Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна повернулася до роботи після тривалого відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram щаслива артистка опублікувала серію сторіс, в яких показала підготовку до концерту, нанесення макіяжу і розспівування.

Як відомо, Юлія Саніна практично чотири місяці витратила на проект «Танці з зірками», в якому посіла друге місце. За цей час Юлія дуже мало часу приділяла The Hardkiss, хоч у групи і триває ретельна підготовка до концерту в НСК «Олімпійський».

Після закінчення проекту змучена Саніна поїхала відпочивати з сім'єю в теплі краї. Це перший концерт, який співачка дала після повернення в Україну. Саніна зняла на відео свою команду, зазначивши, що дуже скучила за всіма. Після красуня записала відео під свою нову пісню «Все було так». Саніна з зухвалим яскравим макіяжем балувалася перед камерою, показуючи себе з усіх боків.

Пізніше красуня опублікувала відео з виступу. Артистка запалювала на сцені зі своєю групою.

Раніше ми писали, що Юлія Саніна не прийняла подарунок від переможниці шоу Санти Дімопулос і віддала свій кубок «Танців з зірками» на благодійність.

Нагадаємо, що скромниця Саніна блиснула красою в міні-шортиках:"Кухар нервово курить в сторонці".

Як повідомляла Politeka, Саніна після скандального фіналу "Танців з зірками" вразила вчинком, вийшовши на зв'язок з Єгипту: "До сліз...".

Також Politeka писала, що Юлія Саніна віддалася пристрасті з чоловіком під палючим сонцем:"Ось це hard kiss".