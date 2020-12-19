Фронтвумен рок-группы The Hardkiss, финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина вернулась к работе после длительного отдыха

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм счастливая артистка опубликовала серию сторис, в которых показала подготовку к концерту, нанесение макияжа и распевку.

Как известно, Юлия Санина практически четыре месяца потратила на проект «Танці з зірками», в котором заняла второе место. За это время Юлия очень мало времени уделяла The Hardkiss, хоть у группы и продолжается тщательная подготовка к концерту в НСК «Олимпийский».

После окончания проекта измученная Санина поехала отдыхать с семьей в теплые края. Это первый концерт, который певица дала после возвращения в Украину. Санина сняла на видео свою команду, отметив, что очень соскучилась за всеми. После красотка записала видео под свою новую песню «Все было так». Санина с вызывающим ярким макияжем баловалась перед камерой, показывая себя со всех сторон.

Позже красотка опубликовала видео с выступления. Артистка зажигала на сцене со своей группой.

Ранее мы писали, что Юлия Санина не приняла подарок от победительницы шоу Санты Димопулос и отдала свой кубок «Танців з зірками» на благотворительность.

Напомним, что скромница Санина блеснула красотой в мини-шортиках: «Кухар нервно курит в сторонке».

Как сообщала Politeka, Санина после скандального финала "Танців з зірками" поразила поступком, выйдя на связь из Египта: "До слез…".

Также Politeka писала, что Юлия Санина предалась страсти с мужем под палящим солнцем: "Вот это hard kiss".