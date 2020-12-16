Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна поділилася яскравими кадрами з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Юлія, яка після закінчення проекту вирушила з сім'єю в теплі краї, опублікувала вельми незвичайний кадр. Красуня була в дуже коротеньких шортиках, які оголили її неймовірно стрункі ніжки. На співачці була футболка і бандана. Юлія зістрибнула з височини, завмерши в повітрі. Її ніжки завмерли ніби в танці.

Зірка не стала підписувати фото, а ось шанувальники почали обговорювати свіжий кадр.

"Краща", «неймовірна», «за плечима у тебе крила, за моїми парашут», «така красива», «шикарна», «Танці тривають, тепер ніжка тягнеться мимоволі сама по собі)))", "Кухар нервово курить в сторонці. Красуня!", "Чистий, вільний політ", - пишуть користувачі Мережі.

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Як відомо, Юлія Саніна стала однією з найяскравіших зірок в останньому сезоні «Танців з зірками». Артистка дійшла до фіналу і навіть, за опитуваннями в мережі, повинна була виграти в цьому шоу. Однак у фіналі перемогла співачка Санта Дімопулос, яка відмовилася від кубка на користь Юлії. Втім, Юлія не захотіла брати кубок, запропонувавши віддати його на благодійність.

Саніна, жук

Нагадаємо, що Саніна не стримала емоцій і жорстко пройшлася по колегах: «виступати в Росії і говорити...».

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