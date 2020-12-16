Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна поділилася яскравими кадрами з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Юлія, яка після закінчення проекту вирушила з сім'єю в теплі краї, опублікувала вельми незвичайний кадр. Красуня була в дуже коротеньких шортиках, які оголили її неймовірно стрункі ніжки. На співачці була футболка і бандана. Юлія зістрибнула з височини, завмерши в повітрі. Її ніжки завмерли ніби в танці.

Зірка не стала підписувати фото, а ось шанувальники почали обговорювати свіжий кадр.

"Краща", «неймовірна», «за плечима у тебе крила, за моїми парашут», «така красива», «шикарна», «Танці тривають, тепер ніжка тягнеться мимоволі сама по собі)))", "Кухар нервово курить в сторонці. Красуня!", "Чистий, вільний політ", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Юлія Саніна стала однією з найяскравіших зірок в останньому сезоні «Танців з зірками». Артистка дійшла до фіналу і навіть, за опитуваннями в мережі, повинна була виграти в цьому шоу. Однак у фіналі перемогла співачка Санта Дімопулос, яка відмовилася від кубка на користь Юлії. Втім, Юлія не захотіла брати кубок, запропонувавши віддати його на благодійність.

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