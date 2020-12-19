У День святого Миколая для великої родини "Дизель шоу " подвійне свято

Як повідомляє Politeka.net, вранці актори відвели своїх дітей на яскраве Інтерактивне шоу "Пригоди в Лапландії".

Знімками поділилася телеведуча Катерина Осадча на сторінці "Світського життя" в Instagram.

Єгор Крутоголов вже 13 років щасливий у шлюбі з Катериною Крутоголовою. Пара виховує двох синів-дев'ятирічного Лева і чотиримісячного Макса. Для відвідування шоу сини Крутоголова одягли милі червоні светри з різдвяним принтом: Лев з оленем, а Макс зі сніговиком.

Сам Єгор також віддав перевагу червоному кольору, але замість светра приміряв толстовку. Свій спортивний образ він доповнив кросівками і кепкою.

Тим часом його колега по цеху телезірка Яна Глущенко привела синочка Тамерлана, який був одягнений в небесно-блакитний костюмчик, який йому вельми личив. Зіркова мама також обрала світлу гаму, одягнувши джинси і білий светр.

Крім того, шоу відвідали й інші українські селебріті: співачка Слава Камінська зі своїми дітьми - сином Леонардом, і дочкою Лаурою, актриса Даша Тригубова з донькою Лерою, а також Оля Цибульська з синочком.

Користувачі Мережі розчулилися знімкам, відзначаючи, що діти просто копії своїх батьків. Інші помітили, як син Цибульської нагадує співака Дзідзьо.

"У всіх дорослі свої "маски" на обличчі . Зате діти всі красиві і щирі❤️", " капелюшок бомба!", "Якісь цікаві фото🙄 в Глущенко малий копія-Бережка Саші...у Цибульської малий-копія Дзідзь😆....ще й такий жест рукою зробив)...😆 ", "у Цибульської малий Дзідзьо..🤣👍".

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