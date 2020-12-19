У передсвятковий день на "1+1" розіграли кубки переможців популярного шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, благодійний аукціон проводився у Фейсбуці ранкового шоу "Сніданок". На продаж були виставлені кубки Санти Дімопулос і Юлії Саніної.

Як відомо, переможницею проекту стала Санта, але під час шоу результатів співачка заявила, що хоче віддати кубок і перемогу Юлії Саніній. Однак фронтвумен The Hardkiss відмовилася приймати кубок.

Організатори шоу спробували виправити ситуацію, що склалася і оголосили, що в шоу перемогло дві дівчини. За лаштунками обом красуням вручили по кубку. Саніна стояла на своєму, і запропонувала віддати кубки на благодійність. Як вона розповідала пізніше в інтерв'ю, її головною метою в той момент було красиво вийти з ситуації з кубком.

Напередодні Дня Святого Миколая був оголошений аукціон, на якому продавали кубки. За результатами аукціону Санта обійшла Юлію, адже її кубок придбали за більш значну суму.

Так, фінальною ставкою за кубок Саніної виявилося 49 тисяч гривень, а кубок Санти вдалося продати за 85 тисяч гривень. Тепер організатори чекають оплати від покупців і готуються привітати щасливчика в понеділок 21 грудня.

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