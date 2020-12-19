Актрису Ксенію Мішину терміново попередили після вибору обранця на шоу "Холостячка"

"Холостячка" Ксенія Мішина у фіналі першого українського шоу такого формату зробила свій вибір. У підсумку серце Ксенії Мішиної дісталося Олександру Еллерту - другу Зеленського та Кошового, незважаючи на те, що Ксенія говорила напередодні, що в "Олексії Тригубенко повністю впевнена".

Відомий український астролог Аріна Артуровна розповіла про перспективи дівчини на міцні стосунки з 34-річним гумористом і ведучим, передає РБК в Україні.

Що стосується психологічної сумісності, то тут присутня квадратура двох місяців, що говорить про відсутність розуміння один одного, кожен перетягує ковдру на себе, але при цьому вони люблять поговорити один з одним.

В інтимній сумісності присутній аспект пристрасті, що дуже підігріє початковий етап відносин і їм буде цікаво разом проводити вечори.

Але ось конфліктність в парі під високою напругою, так як будуть присутні постійні несправедливі звинувачення на адресу один одного.



"В цілому можна підвести підсумки, що відносини можуть бути дуже пристрасними і яскравими, але нетривалими. І для побудови сімейного щастя, до якого прагне Ксенія, цього недостатньо", - резюмувала астролог.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала двох претендентів на її серце: хто залишив шоу за крок від визнання.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли.