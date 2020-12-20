Українська співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Санта Дімопулос повернулася до активних тренувань

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram переможниця проекту "Танці з зірками" поділилася відео зі спортивного залу. Санта була одягнена в чорні лосини, рожеву футболку, спортивну кофту і кепку. Вона прийшла в зал, який виявився порожнім.

"Дивно, нікого", - зазначила Санта, знімаючи порожній зал.

"Після закінчення проекту я почала стрімко втрачати форму і поспішила відновити тренування", - зізналася Санта.

Відзначимо, що під час відпочинку в Дубай Санта вже заявляла, що набрала після закінчення проекту кілька кілограмів. Хореографи попереджали артистку, що її чекає така доля, але їй не вірилося. Втім, втрачені під час тренування кілограми дуже швидко повернулися до дівчини.

Додамо, що в спорті Санта Дімопулос не новачок. У 2011 році вона стала чемпіонкою світу з фітнесу. Красуня прекрасно розбирається в правильному харчуванні, активно займається спортом. Після пологів Санті вдалося дуже швидко відновити форму, але все ще не вдалося повернутися до ідеалу.

Раніше ми писали, що кубок переможця "Танців з зірками", який належав Санті, купили на благодійному аукціоні за 85 тисяч гривень.

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