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Популярна співачка, екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос, яка перемогла в шоу "Танці з зірками", поскаржилася на фігуру

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Санта затіяла гру з шанувальниками. Фани просили її опублікувати яке-небудь фото, а артистка із задоволенням відповідала на це прохання. Одне з питань стосувалося фігури зірки.

Санта зізналася, що під час участі в проекті вона важила 58 кілограм, але вже зараз важить 61,5 кілограмів. Дімопулос зазначила, що головний хореограф проекту попереджала її про те, що після «танців» всі знову набирають вагу.

"А я не вірила", - зазначила Санта.

Співачка також розсекретила свої параметри 93-64-94.

Крім цього, Санта поділилася фотографіями з відпочинку, на яких вона позує в красивому жовтому купальнику. На фото видно прес артистки і стрункі ніжки.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос стала переможцем шоу "Танці з зірками", але відмовилася від кубка переможця на користь Юлії Саніної. Це спонтанне рішення відбулося у фіналі проекту. Рішення Санти викликало справжній скандал, так як Саніна відмовилася від кубка, а організатори шоу шукали вихід з ситуації, що склалася.

Додамо, що технічно на проекті Санта була однією з найсильніших учасниць, проте більше глядацької підтримки було у Юлії.

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