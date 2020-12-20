Украинская певица, экс-солистка группы ВИА Гра Санта Димопулос вернулась к активным тренировкам

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм победительница проекта «Танці з зірками» поделилась видео из спортивного зала. Санта была одета в черные лосины, розовую футболку, спортивную кофту и кепку. Она пришла в зал, который оказался пустым.

«Удивительно, никого», - отметила Санта, снимая пустой зал.

«После окончания проекта я начала стремительно терять форму и поспешила возобновить тренировки», - призналась Санта.

Отметим, что во время отдыха в Дубай Санта уже заявляла, что набрала после окончания проекта несколько килограммов. Хореографы предупреждали артистку, что ее ждет такая участь, но ей не верилось. Впрочем, потерянные во время тренировки килограммы очень быстро вернулись к девушке.

Добавим, что в спорте Санта Димопулос не новичок. В 2011 году она стала чемпионкой мира по фитнесу. Красотка прекрасно разбирается в правильном питании, активно занимается спортом. После родов Санте удалось очень быстро восстановить форму, но все еще не удалось вернуться к идеалу.

Ранее мы писали, что кубок победителя «Танців з зірками», который принадлежал Санте, купили на благотворительном аукционе за 85 тысяч гривен.

Напомним, что знойная Димопулос резко растолстела после "Танців з зірками", раскрыта причина: «Я не верила…».

Как сообщала Politeka, Димопулос обратилась к украинцам с отчаянной просьбой: «Любую посильную сумму…».

Также Politeka писала, что Димопулос прервала молчание после скандала с Саниной: "Ни о чем не жалею...".