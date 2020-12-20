Цікаво, як вони виглядали тоді й зараз

Зірки завжди на виду, й тому кожен їх зайвий кілограм кидається в очі

Коли знаменитості набирають кілограми, це не йде від поглядів фанатів, а фото тут же розлітаються інтернетом, передає Politeka.net. На щастя, красуні часто беруть себе в руки.

Подивімось на зірок, які стали "пампушками", а пізніше скинули вагу.

Приваблива співачка Настя Каменських одного разу набрала вагу, яку не вдавалося приховати. Однак зараз красуня активно займається спортом і стежити за харчуванням, тому її фігура чудова.

Співачка Ані Лорак схильна до повноти. Особливо зірка поправилася недавно, під час карантину. Однак красуня стала активніше, і зараз виблискує стрункою фігурою, гідною заздрості.

Тіна Кароль одного разу набрала вагу, але швидко скинула все зайве. Зараз на зірці будь-який наряд виглядає вражаюче.

Наталя Могилевська під час того, як була із зайвими кілограмами, стала невпізнанною. Як добре, що артистка повернулася в колишню форму і зараз виглядає заворожуюче.

Анна Седокова зуміла схуднути, при цьому залишивши свої жіночні форми. Зірка підкорює фігурою, навіть незважаючи на те, що народила трьох дітей.

Раніше ми писали, що Настя Каменських позувала в костюмі для виступів, який був зроблений «під зебру». Поруч з нею можна помітити підтанцьовку, костюми яких також імітують тварин.

"Ніч п'ятниці", - коротко йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ані Лорак нещодавно відвідала премію "Золотий грамофон «в незвичному і відкритому вбранні з "золота" і показала при цьому тіло після схуднення. Оцінили відкритий і сміливий образ далеко не всі шанувальники, адже зірку багато хто не впізнав.

Нагадавши, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше.