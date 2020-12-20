Интересно, как они выглядели тогда и сейчас

Звезды всегда на виду, и поэтому каждый их лишний килограмм бросается в глаза

Когда знаменитости набирают килограммы, это не уходит от взглядов фанатов, а фото тут же разлетаются по интернету, передает Politeka.net. К счастью, красотки зачастую берут себя в руки.

Давайте посмотрим на звезд, которые стали "пышечками", а позже сбросили вес.

Привлекательная певица Настя Каменских однажды набрала вес, который не удавалось скрыть. Однако сейчас красотка активно занимается спортом и следить за питанием, поэтому ее фигура восхитительна.

Певица Ани Лорак склонна к полноте. Особенно звезда поправилась недавно, во время карантина. Однако красотка стала активнее, и сейчас сверкает стройной фигурой, достойной зависти.

Тина Кароль однажды набрала вес, но быстро сбросила все лишнее. Сейчас на звезде любой наряд смотрится впечатляюще.

Наталья Могилевская во время того, как была с лишними килограммами, стала неузнаваемой. Как хорошо, что артистка вернулась в прежнюю форму и сейчас выглядит завораживающе.

Анна Седокова сумела похудеть, при этом оставив свои женственные формы. Звезда покоряет фигурой, даже несмотря на то, что родила троих детей.

Ранее мы писали, что Настя Каменских позировала в костюме для выступлений, который был сделан «под зебру». Рядом с ней можно заметить подтанцовку, костюмы которых также имитируют животных.

«Ночь пятницы», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, Ани Лорак недавно посетила премию "Золотой граммофон" в необычном и открытом наряде из «золота» и показала при этом тело после похудения. Оценили открытый и смелый образ далеко не все поклонники, ведь звезду многие не узнали.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.