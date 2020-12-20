Напередодні Нового Року завжди приємно згадати про сім'ю по-особливому

Познайоммось з матерями зірок, завдяки яким на світ з'явилися кумири мільйонів, повідомляє Politeka.net.

"Суперзірка", гаряча і талановита Світлана Лобода завжди з теплотою в серці згадує своїх рідних. Мати артистки, Наталія, працює в Києві фахівцем з енергозбереження.

Мама співачки Наді Дорофєєвої, Ольга, така ж стильна, як і її дочка. Жінка завжди підтримувала дочку в її творчих починаннях.

Мама артистки Насті Каменських, Лідія - співачка Національного академічного народного хору імені Г. Г. Верьовки. Зрозуміло, від кого красуні передався співочий талант.

На жаль, цього року пішла з життя мати співачки Ірини Білик, яка працювала інженером, а пізніше шеф-кухарем на одному з телеканалів.

Співачка Джамала з'явилася на світ завдяки Галині Тумасовій, яка за національністю - вірменка.

А на завершення - ось як виглядає мама репера Потапа. Людмила - чемпіонка світу з підводного плавання в естафеті.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва опублікувала танець під свій сольний трек «Горит». Зірка була одягнена в неймовірно спокусливу сукню.

Чорне вбрання було настільки коротким, що оголило стрункі ніжки зірки. Варто відзначити, що Надя сильно схудла за останній час. Це видно по її ніжках.

Раніше повідомлялося, що Світлана Лобода позувала за довгим столом з дівчатами, які всіляко вигиналися під музику.

"Ти можеш бути щасливою і будеш обов'язково головне не втратити в очах вогонь 🕊 # moLOko", - написала Лобода.

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