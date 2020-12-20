В преддверии Нового года всегда приятно вспомнить о семье по-особенному

Давайте познакомимся с матерями звезд, благодаря которым на свет появились кумиры миллионов, сообщает Politeka.net.

"Суперзвезда", горячая и талантлива Светлана Лобода всегда с теплотой в сердце вспоминает своих родных. Мать артистки, Наталия, работает в Киеве специалистом по энергосбережению.

Мама певицы Нади Дорофеевой, Ольга, такая же стильная, как и ее дочь. Женщина всегда поддерживала дочь в ее творческих начинаниях.

Мама артистки Насти Каменских, Лидия - певица Национального академического народного хора имени Г. Г. Веревки. Понятно, от кого красотке передался певческий талант.

К сожалению, в этом году ушла из жизни мать певицы Ирины Билык, которая работала инженером, а позже шеф-поваром на одном из телеканалов.

Певица Джамала появилась на свет благодаря Галине Тумасовой, которая по национальности - армянка.

А в завершении - вот как выглядит мама рэпера Потапа. Людмила - чемпионка мира по подводному плаванию в эстафете.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева опубликовала танец под свой сольный трек «Горит». Звезда была одета в невероятно соблазнительное платье.

Черный наряд был настолько коротким, что оголил стройные ножки звезды. Стоит отметить, что Надя сильно похудела за последнее время. Это видно по ее ножкам.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода позировала за длинным столом с девушками, которые всячески изгибались под музыку.

"Ты можешь быть счастливой и будешь обязательно главное не утратить в глазах огонь 🕊 #moLOko", - написала Лобода.

Напомним, Светлана Лобода удивила откровением, показав себя до пластики и "ВИА Гры", редкое фото: "Хвостики и..."

Как сообщала Politeka, неукротимая Светлана Лобода в лифчике лишила дара речи дерзким видом на полу: горячая штучка

Также Politeka писала, что Лобода сразила наповал видом в черном бикини с пикантной цепочкой: даже на пляже "тотал блэк".