Відома українська співачка Настя Каменських поділилася, як проводить вихідні

Артистка змушена постійно стежити за своїм харчуванням, щоб зберігати струнку фігуру і привабливу зовнішність, зазначає Politeka.net, однак дієти даються нелегко. Вона опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" фото з ресторану з апетитними ласощами.

Настя Каменських постала на знімку в чорній обтягуючій водолазці, яка сховала її форми від цікавих очей. Дружина репера Потапа зробила собі розкішну зачіску і легкий непомітний макіяж, а також прикрасила вуха металевими сережками. Сидячи на дивані в залі ресторану, виконавиця показала піднос з піцою, яку зібралася з'їсти під час перерви в дієті. На одному з фото красуня задумалася, а чи варто балувати себе такою кількістю калорій, проте потім здалася.

"Так чи ні? Розвантажувальний день🤪 😜 😋".

Користувачі соцмережі захопилися зовнішністю Насті Каменських і порадили їй не переживати через пару зайвих грамів, свою підтримку висловив навіть співак MeLOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка на шоу " Х-Фактор":

"Можна! Благословляю😂 🖤"; "коли душа і тіло в одній гормонии, то не треба відчувати страх, що від пару шматочків піци можна набрати вагу, смачного, дуже смачно виглядає"; "мінус дієта"; " з наступаючим, ти як завжди красуня!"; "Як моя матуся в молодості... вилита"; "іноді можна".

Нагадавши, грайливий Андрій Данилко в пориві почуттів потискав Каменських в міні-сукні, з'явилося відео.

Як повідомляла Politeka, як Потап змінився в шлюбі з Настею Каменських, красномовне фото: "перетворюється в Особистого клоуна".

Також Politeka писала, що ефектна Каменських підкорила фігурою в шкіряній сукні, показавши всі достоїнства.