Известная украинская певица Настя Каменских поделилась, как проводит выходные

Артистка вынуждена постоянно следить за своим питанием, чтобы сохранять стройную фигуру и привлекательную внешность, отмечает Politeka.net, однако диеты даются нелегко. Она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фото из ресторана с аппетитным лакомством.

Настя Каменских предстала на снимке в черной обтягивающей водолазке, которая спрятала ее формы от любопытных глаз. Жена рэпера Потапа сделала себе роскошную прическу и легкий неброский макияж, а также украсила уши металлическими сережками. Сидя на диване в зале ресторана, исполнительница показала поднос с пиццей, которую собралась съесть во время перерыва в диете. На одном из фото красотка задумалась, а стоит ли баловать себя таким количеством калорий, однако потом сдалась.

"Да или нет? Разгрузочный день 🤪😜😋".

Пользователи соцсети восхитились внешностью Насти Каменских и посоветовали ей не переживать из-за пары лишних граммов, свою поддержку выразил даже певец MeLOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко на шоу "Х-Фактор":

"Можно! Благословляю 😂🖤"; "Когда душа и тело в одной гормонии, то не надо испытывать страх, что от пару кусочков пиццы можно набрать вес, приятного аппетита, очень вкусно выглядит"; "Минус диета"; "С наступающим, ты как всегда Красавица!"; "Как моя мамочка в молодости... вылитая"; "Иногда можно".

Напомним, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео.

Как сообщала Politeka, как Потап изменился в браке с Настей Каменских, красноречивое фото: "Превращается в личного клоуна".

Также Politeka писала, что эффектная Каменских покорила фигурой в кожаном платье, показав все достоинства.