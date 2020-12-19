Популярна співачка Світлана Лобода виклалася на повну для свого нового кліпу

Як передає Politeka.net, кліпмейкер і відомий режисер Алан Бадоєв у себе в Instagram опублікував серію фотографій з кліпу "Молоко". На фото Лобода сидить за столом, після чого вискакує на нього і влаштовує дикі танці.

"Спасибі, кажу у відповідь на вашу подяку", - підписав фото Бадоєв.

У коментарях стали обговорювати роботу режисера і хвалити його за прекрасний кліп.

"Це просто шедевр", "ви нескінченно талановитий, естетика і краса в кожному вашому творінні», «Алан, ви - талант», «Крута робота", " це дуже красиво!", "Дуже смачне і красиве молоко. Коли у ваших роботах присутні діти, це завжди супер особливі роботи", " шалено красиво і так підходить цій пісні. Все до деталей", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Світлана Лобода в кліпі виглядала дуже привабливо. Забравшись на стіл артистка стала танцювати під запальну мелодію, задерши сукню. Виглядало це видовище чарівно.

Раніше ми писали, що Лобода не змогла виступити на церемонії нагородження "Золотий грамофон". Артистка розповіла, що організатори поставили схожий номер з іншою артисткою поруч з номером Лободи, тому вона відмовилася виступати.

Нагадаємо, що задоволена Світлана Лобода вбила наповал виглядом в "колючій" міні-сукні:"як ялинка".

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