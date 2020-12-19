Українцям назвали ризики накопичувальної пенсії, які можуть залишити без грошей на старості

З кожним роком вимоги для стажу, необхідного для виходу на пенсію, збільшуються. У 2021 році зросте не тільки стаж, а й пенсійний вік для жінок. Тому уряд пропонує самим українцям накопичувати на власну старість. Про це пише Сьогодні.

Пенсійна реформа в Україні може бути продовжена законопроектом, який вже знаходяться у Верховній Раді.

Законопроект за номером 2683 передбачає джерела фінансування накопичувальних коштів для пенсії, а також те, де зберігатимуться накопичені кошти. Відрахування на ці виплати будуть надходити від самого працівника (один відсоток) і роботодавця (два відсотки до ЄСВ).

Більш того, сума внесків залежить від самого працівника. Якщо він обере варіант з відрахуваннями в розмірі двох відсотків, його роботодавець повинен буде платити три відсотки, і так далі. Роботодавці не в захваті від подібного варіанту і прямо заявляють, що це погубить бізнес.

Зберігання пенсійних коштів передбачається в приватних пенсійних фондах, які отримають особливу сертифікацію від держави. Але є і очевидні ризики, адже в будь-який момент ці фонди можуть збанкрутувати, і тоді без засобів до існування-грошей на пенсії залишаться багато людей.

Нагадаємо, скандальне рішення щодо зарплат і пенсій, кого Рада залишила без грошей.

Як повідомляла Politeka, нові штрафи вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.

Також Politeka писала, що накопичувальні пенсії, в Мінсоцполітики оголосили українцям нові терміни запуску.